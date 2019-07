Elmas su Ancelotti: "Un sogno averlo, mi insegnerà tutto! Troppo presto per la tattica..."

La presenza di Carlo Ancelotti è stata determinante nella scelta di Eljif Elmas, nuovo centrocampista del Napoli. A riferirlo è lo stesso calciatore nella sua conferenza stampa di presentazione: "Per me è un sogno stare al suo fianco. Posso acquisire tutto ciò che mi può dare il mister. Indicazioni tattiche? E' ancora presto, non voglio sbilanciarmi. Sono cose fra me e Ancelotti, sono passati solo due giorni, lavoreremo sulla tattica".