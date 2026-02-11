Sabatini: "Nico Paz o McTominay? Non ho dubbi su chi scegliere"

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto a Radio Marte: “Nico Paz? Penso sarà il 10 dell’Argentina per i prossimi dieci anni. Non è Messi, ma un euro lo scommetto sul fatto che nel corso del prossimo Mondiale possano dare spazio a Nico Paz. Chi scelgo tra Nico Paz e McTominay? Vedere Nico Paz al Napoli sarebbe una suggestione fantastica per tantissimi motivi. Però se parliamo dell’importanza di McTominay per il Napoli credo che si debba scegliere lo scozzese. Nico Paz non è un calciatore adatto al gioco di Conte, mentre McTominay lo è. Conte farebbe rendere al massimo anche Nico Paz, ma non creerebbe gli stessi ‘problemi’ che ha creato De Bruyne.

Son due calciatori diversi, Nico Paz ha più lancio e visione di gioco rispetto a De Bruyne. Se Conte volesse plasmare la squadra intorno ad un numero 10 quello più adatto sarebbe proprio Nico Paz. Buongiorno? Da sabato sera gli voglio bene come un figliolo, m’ha fatto effetto vederlo piangere. Ho visto tanti calciatori, soprattutto all’Inter, che venivano presi di mira. Un esempio? Vi dico Bergkamp che poi fece una carriera meravigliosa. Aveva qualità tecniche pazzesche, ma non entrò in sintonia con l’ambiente. Aveva talmente un livello alto di stress che iniziò a perdere i capelli già ragazzino. Aveva paura di viaggiare, faceva tantissimi chilometri con la macchina. Quando era in aereo sudava, aveva diversi problemi. Una volta ricordo che lui fu convocato dalla nazionale olandese, lui preferì fare il viaggio in macchina. Io dovevo portargli i biglietti aerei, lui mi confidò che non sarebbe partito con l’aereo. Fece dodici ore di auto per arrivare in Olanda, di notte”.