Carrick lo ha "liberato", Lineker attacca Amorim: "Fossi in Mainoo lo denuncerei"

vedi letture

Kobbie Mainoo è stato in passato accostato al Napoli, ma negli ultimi mesi ha vissuto una fase complicata al Manchester United. Durante la gestione di Ruben Amorim, il centrocampista inglese di 20 anni ha trovato pochissimo spazio, finendo ai margini delle rotazioni e alimentando diverse polemiche. In Premier League non è mai partito titolare con il tecnico portoghese, che gli ha concesso una chance dal primo minuto soltanto in due occasioni tra FA Cup e Coppa di Lega. Un utilizzo limitato che ha sorpreso molti osservatori, considerando il talento e le aspettative riposte su di lui.

Con l’arrivo di Michael Carrick, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Mainoo è diventato un punto fermo del centrocampo dei Red Devils, disputando da titolare tutte e cinque le partite con il nuovo allenatore e restando in campo per l’intera durata di ciascun match. Le sue prestazioni, spesso tra le migliori della squadra, hanno attirato anche i commenti di Gary Lineker, che al podcast 'The Rest is Football' ha dichiarato: "Sapete una cosa? Sto scherzando, ma se fossi Kobbie Mainoo, mi chiederei se dovrei fare causa a Ruben Amorim. Ha rovinato un anno intero di carriera a quel ragazzo. È un giocatore incredibile. Mio Dio, dà l'impressione che tutto sia facile. Voglio dire... è stato completamente dannoso per la sua carriera. So che suo fratello si è cacciato nei guai per aver scritto 'Free Kobbie' sulla sua maglietta, ma aveva assolutamente ragione".