Empoli, Andreazzoli in conferenza: "Napoli fortissimo, ma ci ha creato problemi solo in mischia"

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli, dopo la vittoria del Maradona contro il Napoli, parla in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti: "Siamo felici per come si è espressa la squadra di fronte ad una squadra che ha delle doti impressionanti. Al di là del gol che arriva da una carambola mi piace proprio l'atteggiamento".

Un Empoli che mantiene intatta la sua identità anche con i cambi La soddisfazione più grande è avere un gruppo di ragazzi che lavorano bene insieme, alterniamo gli uomini ma ci sono componenti che creano una mentalità vincente. Avevo detto che saremmo venuti qui per dire al mondo che ci siamo anche noi, di fronte ad una squadra che gioca un calcio meraviglioso".

Deluso dal Napoli? "Credo che potesse anche essere premiato di più nel finale sul risultato, ma sempre su situazioni in mischia. Sul piano del gioco non ci hanno messo sotto. Le squadre hanno voglia di fare, però poi dipende dall'avversario quante difficoltà ti crea. Noi nel primo tempo abbiamo creato molte difficoltà al Napoli"