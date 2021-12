Empoli, Andreazzoli su Parisi: "E' uno scugnizzo. Bella tecnica, doti fisiche e ha le p**le”

Nel corso della conferenza post vittoria sull’Udinese, il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andeazzoli si è soffermato su Fabiano Parisi: "Parisi? E' uno scugnizzo. Non è napoletano (nato a Solofra, ndr), ma è uno scugnizzo irriverente, ed è la sua forza. Ha qualità, altrimenti non basta solo l'irriverenza. Lui la usa in maniera utile. Sa fare tante cose, non ha tanta fisicità, ma sa difendere e sa usarla bene perché prende vantaggi in anticipo, ha una bella tecnica, ha doti fisiche, e poi ha quelle che si chiamano palle che non guastano”.