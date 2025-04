Empoli, Viti a Dazn: "Fermare l'attacco del Napoli? È tutta la squadra che è molto forte"

vedi letture

Mattia Viti, difensore dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ti sei allenato a parte in settimana, come stai ora?

“Ho fatto di tutto per essere qui come chiunque nella nostra squadra. Abbiamo un obiettivo ben chiaro e facciamo il massimo per arrivarci”.

Come si affronta un attacco come quello del Napoli?

“Non è solo l’attacco ma tutta la squadra, sono molto forti e sappiamo per cosa stanno lottando. Ma anche noi sappiamo per cosa lottiamo e sicuramente sarà una bella partita”.