Episodio arbitrale in Monza-Inter, Marelli: "Errore grave, Pessina era solo davanti a Sommer"

C'è un episodio arbitrale accaduto in Monza-Inter che sta facendo parecchio discutere. Al minuto 94, sul parziale di 1-1, Bondo subisce fallo al limite dell'area avversaria ma la palla arriva a Pessina che è diretto verso la porta nerazzurra. Il direttore di gara Luca Pairetto però non si accorge dell'occasione da gol a favore dei brianzoli e fischia il calcio di punizione senza applicare la regola del vantaggio. Grave errore arbitrale dal parte del fischietto di Torino.

Dell'episodio ne ha parlato Luca Marelli, ex arbitro e analista, che ai microfoni di DAZN ha detto: "Errore piuttosto grave commesso al 94esimo minuto: c'è un fallo di Zielinski su Dani Mota, Pairetto inizialmente lascia correre. Sul nuovo contrasto tra Zielinski e Bondo ferma il gioco, probabilmente non si rende conto che Pessina sarebbe solo davanti al portiere dell'Inter praticamente senza avversari. Da un arbitro come lui non ci si aspetta un fischio di precipitazione. La punizione c'era, ma non andava fischiata con immediatezza".