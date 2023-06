Erede Spalletti, Ciaschini confida in ADL: “Ha indovinato le scelte fatte sino ad oggi”

Giorgio Ciaschini, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Ciaschini, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il nuovo allenatore del Napoli? Il presidente ha indovinato le scelte fatte sino ad oggi, la continuità tattica fa sì che non si debbano stravolgere le conoscenze dei calciatori che restano e favorisce quelli che verranno per inserirsi al meglio. Stravolgere sarebbe negativo, più facile inserire giocatori nuovi con caratteristiche che possano adeguarsi al gioco già proposto.

L'addio di Spalletti? Il tecnico ha motivato la scelta per questioni personali, ci sono motivazioni che possono essere anche diverse, magari legate alla voglia di un'ulteriore salto di qualità migliorando la rosa con un altro tipo di calciatori. Il Napoli però non pensa di acquistare calciatori affermati e importanti, avendo la filosofia di scoprire i calciatori che diventano importanti nel tempo. E sin qui la società ha condotto molto bene questo percorso. Lasciare dopo una vittoria per Spalletti significa anche avere credito per il futuro, perchè vai via da vincente. Il profilo del nuovo allenatore del Napoli? La scelta è fatta in funzione dell'ambiente, dei calciatori e della struttura a disposizione. L'importante è ingaggiare l'allenatore giusto, per carattere e attitudini, al progetto che ha in mente De Laurentiis. Deve essere ad hoc per l'ambiente. Il Napoli è un grande club ma difficilmente avrà calciatori di caratura economica di livello primario, e quindi la gestione diventa completamente diversa per un tecnico”.