Espn, Martinez: “Bellissimo il tridente Kvara-Osimhen-Dybala, ma non so se avrebbe funzionato”

Se Dybala avesse scelto il Napoli? Sarebbe stato un Napoli con un'arma in più. Avrebbe fatto fare un ulteriore salto di qualità a questa squadra, anche se la forza degli azzurri è il non dipendere da nessuna individualità. Per certi versi, il Napoli ha fatto bene a puntare tutto sul collettivo.

A Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport Show , è intervenuto Daniel Martinez , corrispondente per l'Italia di ESPN : "Napoli-Roma può essere la gara di Paulo Dybala, senza dubbi. Paulo sta facendo la differenza adesso nei giallorossi, ma dinanzi avrà una squadra incontenibile. La forza di Spalletti sta nel collettivo, indifferentemente da chi va poi in campo. Per questo il Napoli è già così in alto al giro di boa, con un girone di ritorno che promette bene.

Il tridente Kvara-Osimhen-Dybala sarebbe stato bellissimo sulla carta, ma non so se avrebbe funzionato. Il calcio è materia scivolosa, ci sono piccoli meccanismi che vanno capiti. Io sono sempre per la pluralità, anziché collezionare grandi nomi.

Poco spazio per Simeone? Non è penalizzato, gioca in una squadra di grandi ambizioni e grandi alternative. Può diventare importante e ha i mezzi per avere più minuti, ma davanti ha uno come Osimhen. Lui è un ricambio all'altezza, perché quando è mancato il nigeriano, è stato Simeone a diventare fondamentale. E non sappiamo se nel futuro ci sarà ancora bisogno di lui, l'unico lavoro che deve fare Spalletti è tenerlo sempre pronto e sul pezzo per quando verrà il momento".