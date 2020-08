Espn, Martinez: "Lozano dovrà lavorare tanto per convincere Gattuso, col Barça..."

Daniel Martinez, giornalista di Espn corrispondente dall'Italia, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli anche di Hirving Lozano ed in generale delle ultime di casa NapolI: "Lozano? Ha mostrato qualcosa contro il Barcellona, soprattutto quando la squadra catalana stava facendo meglio. Non sappiamo ancora a che tipo di mercato andremo incontro: il Napoli ha fatto i suoi movimento, Politano è un rimpiazzo interessante per l'uscita di Callejon, l'altro che può giocare lì è ovviamente Lozano. Non penso Lozano abbia molte opportunità di rimanere, ha possibilità di essere considerato parte del progetto, dovrà lavorare tantissimo e convincere l'allenatore, che detto tra di noi, non gli ha dato tante opportunità, non è sembrato incline a lasciarsi convincere dalle qualità del messicano".