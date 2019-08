Espn, Martinez: "Lozano meno caotico di Lavezzi, ha estro ma anche ordine tattico"

Daniel Martinez, corrispondente in Italia per Espn, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un tipo di giocatore che per velocità, dinamicità, e capacità di improvvisare, può far la differenza. Quando ha iniziato nel Pachuca giocava in difesa, la sua capacità di saltare l'uomo gli ha permesso di sviluppare capacità e tecnica. Ha creato e partecipato in 147 azioni da gol. Lavezzi? Lozano è meno caotico, è più ordinato, ha l'estro ma a questo somma anche la capacità di lavoro ed ordine tattico che è necessario nel calcio italiano".