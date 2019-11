Espn, Martinez: "Prima di rientrare negli spogliatoi Lozano era felice, non c'erano sentori..."

Daniel Martinez, giornalista messicano di ESPN, dopo la partita col Salisburgo era riuscito a intervista Hirving Lozano, prima del caos, e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano sta lavorando per adattarsi al meglio al calcio italiano e sfruttare le sue qualità negli spazi. In queste ultime partite ha cercato molto di più la porta perché gioca in una posizione più consona alle sue qualità. L'ho trovato molto soddisfatto nell'intervista che abbiamo fatto nel post-partita. In quel momento non era ancora passato per lo spogliatoio, ma diceva di vivere in un gruppo molto unito e motivato. Era felice, non aveva nessun problema, non c'erano angosce prima Lui non era contrario al ritiro probabilmente perché era riuscito a segnare".