Esposito aggregato alla prima squadra. L'agente: "Ha richieste, ma la volontà è chiara"

Il Napoli ieri ha svolto un allenamento congiunto con la Puteolana, con una partitina terminata 2-1 in favore degli azzurri con le reti di Ngonge e Simeone. Aggregato alla prima squadra, viste le assenze dei 12 calciatori impegnati con le nazionali, anche Mattia Esposito, difensore centrale classe 2006 che milita nel settore giovanile azzurro. Il suo agente, Alessandro Musella, ne ha parlato ai microfoni di Radio Capri: “Il ragazzo è contento, per lui giocare nell’allenamento congiunto con la Puteolana è stato un momento di crescita, di apprendimento, anche in Primavera sono in lotta per il salto di categoria, il Frosinone non molla, ma fino alla fine cercheranno di portare a casa l’obiettivo“.

Quali sono i margini di crescita?

“Mattia ogni giorno lavora per migliorarsi. Quest’anno è aggregato stabilmente agli allenamenti con la prima squadra e lui prova a carpire consigli da tutti, dallo staff ai compagni, per lui è una grande opportunità. Ieri c’erano tanti indisponibili per Nazionali, c’è stata l’opportunità di vedere calciatori che non hanno avuto finora molto spazio, è stata data la possibilità a loro di farsi vedere un po’“.

Futuro al Napoli?

"Alcune squadre si sono fatte sentire ma la volontà è di firmare col Napoli“.