Esposito: "Il Napoli ha perso qualità, ma Conte sa qual era l'obiettivo e non pensa di andar via"

vedi letture

“I cambi effettuati da Conte durante il match con la Roma non possono essere giudicati sulla base del risultato, che condiziona troppo le valutazioni. Il Napoli – ha detto l’ex azzurro Massimiliano Esposito a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ha disputato nel complesso un’ottima gara all’Olimpico quindi se proprio dobbiamo trovare qualcosa che non è andato nelle sostituzioni, posso dire che io avrei sostituito Mc Tominay, apparso poco lucido rispetto alle altre volte. Non è un caso se da lì nasce l’errore sul goal preso al 92'. Magari un giocatore più in palla avrebbe seguito l’uomo annullando la possibilità del gol. Conte è apparso molto indispettito, perché l’azione che ha portato alla rete della Roma era stata studiata.

Detto questo, il Napoli rimane primo in classifica e sta giocando anche un bel calcio. Oggi non avendo rinforzato la rosa ha perso qualcosa in termini di qualità con la cessione di Kvaratskhelia, e questo potrebbe portare delle difficoltà. Ma all’inizio della stagione nessuno avrebbe immaginato un Napoli così in alto in classifica: Conte è stato bravissimo a ricomporre la squadra cosa in breve tempo. L’obiettivo del Napoli è rientrare in Champions League: se questo obiettivo verrà centrato, la società interverrà sul mercato a giugno in maniera propositiva. Non penso ci sia alcuna possibilità che Conte stia pensando di andar via, sa che l’obiettivo affidatogli ad inizio anno era la qualificazione nella massima competizione europea”.