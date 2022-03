Esposito su Spalletti: “Non lascia niente al caso, in ogni partita vedo miglioramenti”

"Luciano è un grande uomo e riesce a tirare il meglio da tutte le persone".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Carmine Esposito, ex calciatore di Luciano Spalletti all’Empoli, ha parlato del tecnico del Napoli: "Luciano è un grande uomo e riesce a tirare il meglio da tutte le persone. Sta facendo benissimo a Napoli, gli ho sempre detto che dentro ha un po’ di napoletaneità. Studia molto e non lascia niente al caso, dalle punizioni alle rimesse laterali. Anche all’Empoli giocavamo con lui con il 4-3-3, anche se noi attaccanti non tornavamo mai. In ogni partita vedo dei miglioramenti nel Napoli, Luciano è sulla strada buona. Forse stanno mancando un po’ i gol degli esterni, che devono lasciare meno solo Osimhen e accompagnarlo di più”.