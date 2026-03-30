Esultanza Dimarco, Brocchi: "Si poteva evitare di trasmettere le immagini"

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"In questo momento siamo tutti italiani e bisognerebbe evitare qualsiasi cosa possa generare polemiche".

L'allenatore ed ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi, intervistato da Sport Mediaset, dice la sua sull’esultanza di Federico Dimarco e altri giocatori azzurri dopo la vittoria della Bosnia ai danni del Galles, e sul fatto che la Rai abbia deciso di mandare in onda le immagini: “Si poteva benissimo evitare di farla vedere. In questo momento siamo tutti italiani e bisognerebbe evitare qualsiasi cosa possa generare polemiche. I giocatori hanno già tantissimo peso sulle spalle e bisogna essere in grado di essere positivi e aiutarli. Tutti vogliamo andare a questo Mondiale. Sarebbe bello cercare di evitare qualsiasi cosa possa danneggiare il percorso dei nostri ragazzi. Non l’ho trovato irrispettoso, ci sta preferire una squadra a un’altra, per mille motivi. Non c’è nulla di male”.

Ci sarà un problema ambientale?

“C’è da tutte le parti, ovunque tu vada il tifo è caldo. Si giocano tutto loro come noi, a Bergamo abbiamo avuto un valore aggiunto dal pubblico. Ora dovremo sopportare le difficoltà”.

Cosa le è piaciuto della gara con l’Irlanda del Nord?

“Mi ha convinto la personalità messa in campo dai giocatori chiave, hanno dato dimostrazione di essere consapevoli del peso specifico che avevano e dell’importanza della gara. Speriamo riescano a rimettere in campo la stessa attitudine”.

Che tasti deve toccare Gattuso?

“Credo abbia già toccato i punti giusti. Mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa in cui ha costruito valori che sono stati l’ABC delle vittorie ottenute nella nostra carriera. Penso che la Nazionale è vero, non ha più giocatori come Baggio o Del Piero, ma ha calciatori forti per giocare questa partita”.