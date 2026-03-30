Caso Lukaku, Conte ha già individuato l’alternativa per il Milan in caso di necessità

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ha già definito il piano B in vista dell’assenza di Romelu Lukaku

Caso Lukaku, Conte ha già individuato l’alternativa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ha già definito il piano B in vista dell’assenza di Romelu Lukaku, che difficilmente sarà a disposizione per Napoli-Milan. Il belga, al centro di un piccolo braccio di ferro con la società, non verrà rischiato per la sfida di lunedì con i rossoneri.

Giovane adattato in caso di necessità

Il tecnico azzurro si ritrova con un’unica soluzione offensiva alternativa ad Hojlund: Giovane. Nelle idee di Conte l'ex Verona rappresenta quindi l’alternativa a Rasmus, pur avendo caratteristiche più da seconda punta, è pronto a ricoprire anche il ruolo di riferimento centrale, adattandosi alle esigenze della squadra. In un momento di emergenza, Conte si affida dunque alla sua duttilità, utilizzandolo come jolly offensivo in attesa di ritrovare le soluzioni principali.