Criscitiello sull'Italia: "Una banda di bravi ragazzi, molti mosci e con poco carattere"
"Rino, sei la nostra unica speranza". Così Michele Criscitiello titola il suo editoriale per Sportitalia, dedicato allo spareggio che l'Italia affronterà in Bosnia martedì sera: "Bisogna stare attenti e Gattuso è la nostra unica salvezza. Va a sfidare il nemico con le sue qualità. Rabbia, grinta, furbizia, sangue agli occhi. I nostri ragazzi non hanno il dna di Gattuso è palese. Una banda di bravi ragazzi, molti mosci e con poco carattere.
Il vero problema dell’Italia è proprio questo. Le gambe tremano e per andare in guerra servono soldati affidabili. Noi abbiamo dei buoni calciatori, nulla di che, una Federazione debole e avevamo allenatori troppo filosofi per un gruppo come quello attuale. Serve badare al sodo. Gattuso è il nostro valore aggiunto. Rino, ci affidiamo a te per non rovinarci l’estate. Dimenticati Marbella perché in America devi portarci tu".
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