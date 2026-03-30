Criscitiello sull'Italia: "Una banda di bravi ragazzi, molti mosci e con poco carattere"

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"Rino, sei la nostra unica speranza". Così Michele Criscitiello titola il suo editoriale per Sportitalia

"Rino, sei la nostra unica speranza". Così Michele Criscitiello titola il suo editoriale per Sportitalia, dedicato allo spareggio che l'Italia affronterà in Bosnia martedì sera: "Bisogna stare attenti e Gattuso è la nostra unica salvezza. Va a sfidare il nemico con le sue qualità. Rabbia, grinta, furbizia, sangue agli occhi. I nostri ragazzi non hanno il dna di Gattuso è palese. Una banda di bravi ragazzi, molti mosci e con poco carattere.

Il vero problema dell’Italia è proprio questo. Le gambe tremano e per andare in guerra servono soldati affidabili. Noi abbiamo dei buoni calciatori, nulla di che, una Federazione debole e avevamo allenatori troppo filosofi per un gruppo come quello attuale. Serve badare al sodo. Gattuso è il nostro valore aggiunto. Rino, ci affidiamo a te per non rovinarci l’estate. Dimenticati Marbella perché in America devi portarci tu".