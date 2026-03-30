Lukaku e il possibile addio anticipato: era (quasi) già tutto previsto

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La scelta di Romelu Lukaku di restare in Belgio, contrariamente alle indicazioni del Napoli, ha aperto ad una frattura tra le parti,

Lukaku e l’addio anticipato: era (quasi) già tutto previsto. La scelta di Romelu Lukaku di restare in Belgio, contrariamente alle indicazioni del Napoli, ha aperto ad una frattura tra le parti, che nelle prossime ore si cercherà di sanare. La sensazione è che le strade fossero già destinate a separarsi in estate. Questa è solo l’anticipazione di un epilogo che, salvo sorprese, arriverà a fine stagione.

Lukaku-Napoli e quella mezza promessa al momento della prima firma

Romelu Lukaku è arrivato al Napoli nell'estate del 2024, voluto fortemente da Conte, col Napoli che andava a fare un'operazione quasi senza precedenti nell'era ADL: prendere un giocatore avanti con gli anni, pagarlo tanto (oltre 30 miloni) e riconoscergli un ingaggio da top player. Già in quella sede, tra il club e gli agenti del calciatore, si fece riferimento alla possibilità di valutare insieme la situazione al termine del secondo anno, ovvero quello che sta per terminare. Insomma tra le parti, già al momento della prima firma, era chiara la possiblità di separarsi anticipatamente e la strada pare ormai portare in quella dirazione dopo la rottura per la scelta di Lukaku durante questa sosta.