Everton, Benitez si presenta: “Questa è una sfida per me. Vogliamo migliorarci rispetto a un anno fa"

Il neo tecnico dell’Everton Rafa Benitez ha tenuto questo pomeriggio la prima conferenza stampa nel nuovo ruolo dicendosi entusiasta per questa avventura: “Dobbiamo creare una squadra che sia competitiva, che lotti per la maglia dal primo all’ultimo minuto e non si arrenda mai. Una squadra che provi a vincere contro tutte a prescindere dal blasone e che esprima un buon calcio che possa divertire i tifosi. Conosco questo club, la sua storia e la sua tradizione oltre che l’ambizione di tifosi e proprietà. Per me è una grande sfida e opportunità allenare questo club e lotterò come ho sempre fatto in tutti i club che ho allenato.

Vogliamo fare meglio della passata stagione andando il più avanti possibile nelle coppe e migliorando la posizione in campionato, ma non voglio fare proclami perché preferisco lavorare e far parlare i fatti. Sono contento dei ragazzi e di come si stanno allenando, penso che possano migliorare e crescere ancora. Dal mercato mi aspetto giocatori che possano aiutarci a essere ancora più competitivi e migliorare le prestazioni delle ultime stagioni. Voglio una squadra che abbia ambizione e la mantenga dal primo all’ultimo giorno, l’ho detto chiaramente ai miei giocatori in questi giorni”.