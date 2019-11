Everton, Jacomuzzi: "Liverpool di livello mondiale ma subisce sempre gol"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, osservatore Everton: "Il Liverpool gioca un calcio veloce, ritmico, con ribaltamenti veloci e grande attenzione nella finalizzazione con due esterni bravissimi. E’ una squadra di livello mondiale e lo sta dimostrando ampiamente anche in Premier. La loro piccola leggerezza è che subiscono sempre gol, spero il Napoli riesca a sfruttarla.

Problemi in difesa per i Reds? Il Napoli può batterli con fisicità, però devono essere rapidi. Loro sono veramente rapidi, spero che il Napoli approfitti di questo buco in difesa. La possibilità di sovvertire e metterli in difficoltà, speriamo il Napoli tocchi i punti giusti. Ci sono piccoli accorgimenti che bisognerà far esaltare e so che Ancelotti è capace”.