Evra snobba il Napoli: "Anti-Juve? A Torino hanno paura solo dell'Inter"

"Lukaku all'Inter o alla Juve? Non saprei. Io direi sempre la Juventus!". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Patrice Evra, ex bianconero, consiglia al centravanti belga del Manchester United la destinazione - a suo avviso - migliore per il futuro. Aggiungendo un dettaglio tutt'altro che indifferente sulla sfida eterna tra Beneamata e Vecchia Signora: "Però devo affermare una cosa: se a Torino c’è un avversario di cui hanno davvero paura questo non è il Napoli, ma l’inter. E quest’anno con un allenatore eccellente come Conte, che ha fatto mirabilie in particolare alla guida della Nazionale, la lotta per lo scudetto sarà affascinante".