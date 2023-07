Ex ag. Orsolini: "Fortissimo, non ha nulla da invidiare a Politano e Lozano"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Donato Di Campli, operatore di mercato, ex agente di Riccardo Orsolini

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Donato Di Campli, ex procuratore di Riccardo Orsolini: “Orsolini? È un giocatore gigantesco, deve soltanto acquisire fiducia nei propri mezzi, fiducia che in questi anni gli hanno fatto perdere anche con scelte non proprio giuste per lui. È a scadenza di contratto col Bologna ed è in una posizione di forza perché andrà a scadenza a giugno 2024. Non ha nulla da invidiare a Politano, Lozano e tanti altri. Deve soltanto capire che sotto ha un motore incredibile. Abbiamo trattato col Napoli quando era all’Ascoli.

Per me Napoli è una piazza pazzesca e De Laurentiis in questo momento ha ragione lui perché ha vinto, ma all’epoca, ovvero 4 anni e mezzo fa circa Orsolini poteva avere una carriera diversa. Potrebbe anche essere giusto arrivare a Napoli in questo momento. I calciatori devono fare i propri interessi. Io non cederei mai i miei diritti d’immagine ed è una mia idea perché rappresento i calciatori e non le società. Il Napoli fa bene a perseguire queste idee, ma devi essere bravo a scovare i talenti perché i campioni affermati difficilmente arriveranno”.