Ex agente Insigne: "Non so se dichiarazioni ADL possono nascondere altro, come con Reina e Quagliarella"

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' importante che il Napoli non porti Lorenzo a scadenza e trovi una soluzione prima. Non so se la freddezza delle dichiarazioni di De Laurentiis possa nascondere qualcosa che non sappiamo e che magari uscirà dopo, come avvenne con i mancati rinnovi di Reina e Quagliarella".