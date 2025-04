Ex dg Empoli su Marianucci: "Bell’investimento del Napoli. A 9mln è un affare, Comuzzo costa 35...”

Pino Vitale, ex direttore generale dell'Empoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Empoli? Corsi s’è avvalso sempre di persone competenti, sono trent’anni che Empoli è diventata una realtà di Serie A. Quella di lunedì è una gara particolare, l’Empoli non ha nulla da perdere e si gioca la salvezza con Parma e Venezia in casa, non a Napoli. La posizione più difficile è quella del Lecce che vedo in caduta libera. Il Napoli deve vincere per forza perchè si gioca il campionato fino all’ultima domenica. Conte ha costruito una grande realtà dopo l’anno scorso e dopo aver perso Kvaratskhelia a gennaio.

L’Empoli di D’Aversa? Crea spesso occasioni da goal, costruisce, ma non riesce a capitalizzare e questo è un grande handicap. Io ebbi tanti calciatori importanti nel corso della mia carriera ad Empoli, ricordo una vittoria a Napoli col goal di Pozzi. Era un altro Empoli, c’erano calciatori di grande qualità.

Marianucci? E’ un buon giocatore, giovane ed il Napoli ha fatto un bell’investimento. 9 mln non sono tanti se pensi che Comuzzo costava 35 milioni”.