Ex dir. Tuttosport: “Tudor un rimpianto per la Juve. Rispetto a Pirlo ha fatto la gavetta"

Paolo de Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, ospite dell'editoriale di TMW Radio:

Un commento su Mourinho?

"Non è più il Mourinho aggressivo che a me piaceva: lo contrastavo, ma gli riconoscevo una grande intelligenza. Adesso lo vedo mollo, anche nell'approccio alla partita, troppi baci e abbracci. Mi sembra abbia usato strategie sbagliate. Ha criticato mezza squadra ma poi anche i titolari hanno fatto la stessa figuraccia. Vedo facce tristi, Zaniolo non è quello di prima, come se ci fosse una rottura nello spogliatoio. La scenografia dell'imperatore romano, con la quale è stato presentato, si è spenta. La delusione è anche sui Friedkin, che non hanno dato a Mourinho una squadra di livello".

Sarri sta facendo meglio di Mourinho?

"Ho sempre espresso le mie perplessità su Sarri, ma una crescita della Lazio si vede: non solo nei risultati, ma anche nel gioco e nelle prestazioni. A centrocampo si vede che c'è stato un cambiamento forte nei giocatori. Il verbo di Sarri sta entrando nella Lazio. Non so però quanto possa migliorare e crescere, le risorse offensive sono affidate a Immobile e il centrocampo è lo stesso di Inzaghi. Ho anche dubbi sulla fase difensiva: la Salernitana, sul 2-0, ha preso una traversa e un palo".

Sarri rende meglio in alcuni ambienti? Magari quelli meno ambiziosi...

"C'è qualcosa che non va se passi da Chelsea e Juventus alla Lazio, con tutto il rispetto. Il fatto che sia andato via da entrambi i club precedenti di alto livello, significa che il suo credo molto integralista si scontra contro un determinato tipo di giocatori. I grandi allenatori invece riescono a far giocare bene tutti, Sarri questo lo deve ancora dimostrare".

Tudor, che sta facendo benissimo a Verona, ieri ha spiegato che non poteva pretendere certe cose in campo da Ronaldo...

"Ha dimostrato intelligenza e poi, rispetto a Pirlo, ha fatto la gavetta. Non teme nessuno. Un rimpianto per la Juventus? Sì, Tudor sarebbe potuto essere il primo allenatore con Pirlo vice, oppure con Pirlo in Under 23".

De Ligt sta crescendo, cosa deve fare Allegri?

"De Ligt deve giocare sempre, con uno tra Bonucci e Chiellini in panchina. Alcuni errori, soprattutto per la loro età, si vedono e sono pesanti. Adesso è il momento della svolta e in questo chiedo coraggio ad Allegri. La difficoltà del suo lavoro è in questa dicotomia: deve affidarsi a Bonucci e Chiellini, ma al tempo stesso deve piano piano abbandonarli".

Il pareggio tra Milan e Inter?

"Avrebbero potuto vincere entrambe le squadre. Si sono scontrate due filosofie: il Milan è una squadra giochista, l'Inter di Inzaghi ha subito ma ha fatto male quando ripartiva. Barella, Brozovic e Calhanoglu sono stati molto pericolosi: se hai un centrocampo così rapido e di qualità, il gioco all'italiana diventa anche più bello di quello all'olandese".