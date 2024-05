Ex dirigente Napoli: "ADL ha sempre azzardato con gli allenatori, bisogna dargli fiducia"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giandomenico Costi, dirigente sportivo ed ex dirigente del Napoli

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giandomenico Costi, dirigente sportivo ed ex dirigente del Napoli: “Come può ripartire il Napoli? Il Napoli ha insegnato che per scelta, per impronta che hanno dato alla società, il presidente ha sempre azzardato persone non ancora affermate. È sempre stato un azzardo che spesso e volentieri ha portato risultati. Poi che siano scelte ponderate, portate da fortuna, etc, io ringrazierei De Laurentiis e continuerei a dargli fiducia.

Conte? È il migliore per vincere subito. Non c’è un allenatore che dia una garanzia nell’immediato di poter vincere o avvicinarsi alla vittoria come lui. È un allenatore che costa in termini d’ingaggio e gli devi dare carta bianca su tutto o quasi. Bisogna capire se sedendosi a tavolino con Conte, il Napoli deve esaudire tutte le sue richieste.

Quali allenatori danno certezze? Se ho un direttore sportivo affermato, posso prendere anche un allenatore di Serie D. Se non ho un direttore sportivo affermato probabilmente andrei su un allenatore che dia un pochino di sicurezza.

Ci credo che il Napoli prenda nuove figure dirigenziali, perché analizzando la stagione di quest’anno, gli allenatori sono stati un po’ abbandonati al proprio destino. L’allenatore è una persona sola e se la lasci sola rischia di fare degli errori. Non riuscirà mai a gestire i giocatori e tutto il resto. L’errore che è stato fatto è stato di pensare che tutti i dirigenti e tutte le persone fossero uguali e non me ne voglia non tutti sono uguali.

Io alla Juventus con Giuntoli? Speriamo si avveri. Per ora volevo salutare Napoli, il tifoso napoletano deve riconoscere una stagione storta, con la volontà di ripartire. Tutti hanno un ricordo bellissimo di Napoli e ce l’ho anche io”.