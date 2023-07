Ex ds Palermo: "ADL si fida molto dello scouting, con Meluso ha completato la sua squadra"

"Lavorare in una piazza come Napoli è una gran bella soddisfazione".

© foto di Federico De Luca

“I soldi fanno la differenza. Prima c’era la Cina, dove sono stato anche io. Ma ad un certo punto il governo ha chiuso i rubinetti. In Arabia al contrario della Cina sono tutti ricchi, vogliono fare una lega importante. Ben vengano i soldi arabi in Italia, poi però dalle nostre parti bisogna scoprire e valorizzare i talenti”. Così a Tuttomercatoweb Franco Ceravolo, ex dirigente di - tra le altre - Juventus, Guangzhou Evergrande e Palermo.

Davanti a certe cifre l’Italia può soltanto stare a guardare.

“Come si fa a rifiutare certe cifre? Sicuramente questo è il percorso del futuro. Bisogna aspettarsi altri colpi a sorpresa. Gli arabi prenderanno campioni non solo dall’Italia. Vogliono costruire una lega importante”

Il Napoli si è affidato a Mauro Meluso come direttore sportivo.

“Lo conosco da sempre. Ha fatto la gavetta, ha voglia di lavorare. Sono contento per lui. Lavorare in una piazza come Napoli è una gran bella soddisfazione. De Laurentiis si fida molto dei suoi uomini dello scouting e con Meluso ha completato la sua squadra dirigenziale. Ora occorre sostituire Kim”.