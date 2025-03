Ex dt Venezia: "Vi racconto i calciatori più pericolosi di questa squadra"

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Paolo Poggi, già direttore tecnico del Venezia: “Ci speravo in una volata Scudetto così tirata, con questo tipo di competitività, sentivo i vostri commenti ed è esattamente così, piccole cose faranno la differenza“.

“Busio? Può creare difficoltà con la capacità di inserimento che ha, fa parte di un centrocampo che per me è il reparto più forte che ha il Venezia. I lagunari per salvarsi dovranno fare quasi un miracolo, non è riuscito a raccogliere punti giocando bene. Immagino che se dovesse avere un momento di calo sarà un problema vero, ma non significa che siano già spacciati. Non perde da 4 partite, crea tanto anche se concede. Zerbin e Oristanio sono i giocatori più pericolosi, perché sono quelli più imprevedibili“.