Ex Figc Valentini: "Forse Conte aveva un obiettivo dopo Bologna"

A "1 Football Club", su 1 Station Radio, è intervenuto Antonello Valentini, amministratore delegato della lega dilettanti ed ex direttore generale FIGC.

Come si risolve la situazione nel Napoli?

"I nuovi innesti sono necessari, perché alcuni giocatori acquistati la scorsa estate, voluti da Conte, va detto non stiano rendendo come ci si aspettava. Antonio è tenace, coraggioso, non sopporta perdere. E nel rapporto con la società credo serva ritrovare sintonia. Una grande squadra ha bisogno di una grande società, e il Napoli lo è. Ma serve anche che l'allenatore si senta protetto e sostenuto davanti al gruppo. Mi risulta che la società abbia già mosso passi in questa direzione, per ricostruire con Conte il clima giusto. Non è possibile vedere un Napoli così in difficoltà, in campionato e in coppa".

Cosa pensa delle voci sulle dimissioni di Conte?

"Il clima è teso, questo è evidente. Ma non penso che Antonio voglia lasciare la barca in navigazione. Dipenderà anche dal rapporto con la società. Lui vuole sempre esprimersi al meglio ed essere protagonista. Conte ha voluto dare due schiaffoni alla squadra dopo Bologna, ma le sue dichiarazioni non mi sono piaciute e hanno creato una ulteriore crepa col gruppo squadra. Probabilmente voleva dare uno shock alla squadra, ma io preferisco un tecnico che difende i suoi uomini in pubblico e magari li striglia negli spogliatoi. Il permesso ci può stare, coincide con la sosta. Siamo tutti esseri umani. Probabilmente farà bene anche a Conte prendersi qualche giorno per riflettere e tornare più carico".