Ex prep. portieri: “Un'altra chance a Donnarumma, poi si agisce di conseguenza. Su Meret…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Il titolo di campione d'Europa non è un vitalizio, ma una responsabilità. Donnarumma ha commesso due errori gravi nelle ultime due partite con la Macedonia del Nord. Nel primo caso, ha posizionato male la barriera su punizione, lasciando un corridoio libero per il tiro del macedone Pandev. Nel secondo caso, ha sbagliato la posizione in volo, non riuscendo a respingere il tiro di Trajkovski. A causa di questi errori, l'Italia è stata eliminata dai playoff per i Mondiali 2022. In queste situazioni, è normale che si discuta sulla posizione di Donnarumma in nazionale.

Alcuni tifosi chiedono la sua esclusione, mentre altri ritengono che meriti ancora una chance. Io credo che Donnarumma sia un portiere di grande talento, ma che debba ancora migliorare in alcune situazioni. Per questo, io gli darei un'altra chance, ma vigilerei attentamente sulle sue prestazioni. Se commetterà altri errori, allora sarà necessario prendere in considerazione altre soluzioni.

Tra queste, c'è sicuramente Alex Meret, che ha già dimostrato di essere un ottimo portiere. Tuttavia, anche Meret non è esente da errori, quindi non è detto che sia la soluzione definitiva. In definitiva, la scelta del portiere della nazionale è una decisione delicata, che deve essere presa con attenzione. Se andiamo a guardare le partite di Buffon, troveremo un sacco di errori. Eppure, parliamo di uno dei più grandi portieri di tutti i tempi. Ho avuto la fortuna di parlare con Dino Zoff, che è stato secondo me il massimo numero 1, forse a pari merito con lo stesso Buffon. Lui diceva sempre la verità: "Luciano, se io non sbaglio, non imparo mai”. L'errore è un momento di crescita, un'occasione per migliorare. È un modo per muoversi dal passato verso il futuro, restando nel presente".