Nesti su De Bruyne: "Uno dei tanti grandi affari del Napoli, ha serietà professionale"

Il giornalista Carlo Nesti ha parlato a Radio Sportiva dei giocatori che alla fine della propria carriera approdano in Serie A: "Quando si parla di giocatori oltre una certa età le cose fondamenti sono due: l'integrità fisica, quella ci deve essere e cioè non aver avuto alle spalle troppi infortuni, e le motivazioni. Se questi giocatori vengono in Italia, perché purtroppo il campionato italiano è diventato il terzo/quarto in Europa, e credono di venire in un 'pensionato d'oro', cioè a svernare, un po' come succedeva negli anni '60 nella 'rometta' quando arrivavano i Charles, i Manfredini ecc.

Ecco se pensano questo è un pensiero sbagliato, è un pensiero che tradisce i tifosi e la società che li ha acquisiti. Io credo nella serietà professionale di uno come De Bruyne e credo che sia uno dei tanti grandi affari che sta realizzando il Napoli".