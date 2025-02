Ex prep. Primavera: "Troppi infortuni? Un po’ caso e un po’ programmazione, ma non c’entrano i carichi”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’ex preparatore atletico della Primavera del Napoli, Cristiano Giannotti: “Conosco l’ambiente Napoli, non so nello specifico lo staff di Conte ma non possiamo dire che è uno staff sprovveduto e che non conosca la materia. Nella sua storia Conte non ha avuto grandi problemi con gli infortuni, è vero però che ad oggi la lista è lunga (dieci infortuni muscolari ndr.). Ma bisogna anche dire che per quanto tu possa essere certosino, non sempre gli infortuni puoi prevederli”.

Sul metodo di preparazione: “Quando succede questo, nella mia carriera è successo rare volte per fortuna, quando alcuni infortuni muscolari si ripetono è il momento di rivedere la programmazione, non tanto nel carico ma nella scelta degli esercizi. Dieci infortuni è un caso? Sarò molto diplomatico, direi 50% caso e 50% da rivedere la programmazione”.