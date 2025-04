Ex pres. Spezia: "Italiano pronto per una big. A Napoli sarebbe perfetto"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia: “Mi fa molto piacere vedere Scuffet titolare a Bologna, da noi è stato un elemento molto apprezzato ed è stato anche decisivo nel finale con le sue parate. Il Napoli sta facendo un lavoro straordinario, anche se ha perso un elemento fondamentale come Kvara. Per un DS non è mai facile operare a gennaio, quindi è comprensibile che abbiano scelto di continuare così. Anche perché il Napoli è lì a meno tre dalla vetta.

Italiano? Sono felicissimo per lui! Fare meglio di Thiago Motta sembrava impossibile e invece Vincenzo ci è riuscito alla grande. Allo Spezia ha avuto il tempo di imparare e far ricredere tutti, ora sta facendo lo stesso anche a Bologna. Gioca un calcio entusiasmante, il Bologna ormai è una big. Il secondo tempo del Napoli racconta la forza del Bologna, ma oggi è difficilissimo per tutti tirare fuori tre punti dal Dall’Ara. Anche l’Inter dovrà giocare contro Italiano e questi vanno a mille, non sarà facile superarli. Il Napoli sia contento del pareggio di Bologna. Italiano come erede di Conte? Sarebbe perfetto. Vincenzo ormai è prontissimo per una big, ha messo a posto anche le ultime cose che doveva migliorare. L’uno sta benissimo a Bologna e l’altro sta benissimo al Napoli, immagino che entrambi i presidenti se li terranno rispettivamente stretti (ride ndr). Futuro Conte? Il Napoli è una grandissima squadra, ha un presidente gigantesco e ha in mente cose importanti. E poi Juventus e Milan non sono più quelle di una volta: non sono più squadre alle quali non puoi dire no”.