Ex pres. Spezia: "Kiwior? Grande difensore e perfetto per il Napoli. Lo volle Meluso"

Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Kiwior è un gran giocatore, ha ottima tecnica ed ha un gran fisico. C’è un altro giocatore che sta facendo molto bene che pure ebbi a La Spezia e che farebbe al caso di Conte, si tratta di Ismajli che ora è ad Empoli. Lo volle Meluso e lo prendemmo. Kiwior sarebbe perfetto in una linea a quattro, lui nasce centrocampista ed ha un senso tattico importante. Il Napoli può recitare un ruolo da protagonista, la squadra è forte, l’allenatore e bravo e non hanno impegni europei. L’Europa logora, tante squadre perdono punti in campionato per questo motivo”.