Ex vice Ancelotti: "Gattuso-Pirlo, che sfida tra amici! Rino incide di più sulla squadra"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice di Carlo Ancelotti al Milan e non solo: "Pirlo contro Gattuso? Bellissima sfida tra due amici, uno ha qualità tecniche incredibili e l'altro faceva l'operaio. Sono due allenatori di prospettive importanti. Pirlo ha spiegato chiaramente di stare in parte cercando di studiare le potenzialità della squadra durante la prima fase del campionato. Lui ha un materiale talmente vasto e importante che dovrà fare delle scelte. La Juventus troppo sbilanciata in avanti rischia tantissimo in difesa. Dovrà fare delle scelte e qualcuno andrà in panchina".

SU GATTUSO - "Gattuso? Con il nuovo modulo ha dato la possibilità anche di dare maggiore copertura nella fase di non possesso. Ora si punta su qualità offensiva e rapidità di gioco. Sono due allenatori che lavorano sul materiale a disposizione. Gattuso inciderà maggiormente sulla squadra, Pirlo si affiderà soprattutto alle scelte automatiche".

ANCORA SU PIRLO - "Che allenatore sarà Pirlo? Ha dimostrato la qualità della serenità, è molto riflessivo nelle scelte. Indubbiamente è un allenatore in costruzione, si valuterà soprattutto nei momenti clou. La Juve non può permettersi di non vincere il campionato e di uscire presto in Champions League. Lì dovrà mostrare capacità di gestione. Elmas o Politano per sostituire Insigne? In questa partita vedrei bene il primo".