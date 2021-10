Ex vice Ancelotti: "Gran lavoro di Spalletti, vedo un'unica difficoltà per il Napoli"

Nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Giorgio Ciaschini, allenatore ed ex vice di Carlo Ancelotti: "Inizio di stagione difficoltoso dell’Italia dopo la vittoria dell’Europeo? Credo che sia una questione di appagamento mentale dopo la vittoria di quest’estate. Molti giocatori sono un po’ appagati dopo aver raggiunto finalmente un obiettivo importante, i calciatori sono umani ed è una cosa normale.

Come sono cambiati i giocatori nel tempo? Le cose sono cambiate notevolmente in tutti i campionati europei, i giocatori sono diventati protagonisti di sé stessi. Prima per la preparazione delle partite si richiedeva attenzione e silenzio, ora ad esempio sul pullman c’è chi ascolta la musica per rilassarsi. E’ cambiata la mentalità, ora i calciatori sono molto seguiti anche dai loro procuratori e sono delle aziende di se stessi.

Mi aspettavo l’inizio così forte di Spalletti? Indubbiamente che il Napoli fosse primo non se l’aspettava neanche il Napoli, ma si vedeva che negli ultimi anni si stava facendo un lavoro importante. Spalletti sta facendo un gran lavoro mentale, ma anche la società ha rinunciato a giocatori importanti, ambiti dai più importanti club europei. L’unica difficoltà che vedo in questa squadra può essere la Coppa d’Africa, ma spero che per allora se arriva ad una situazione ottimale di classifica che permetta di superare questa difficoltà. Il Napoli in questo momento sta acquisendo una consapevolezza della propria forza. Sta dimostrando durante le partite un equilibrio che gli permette di subire pochissimi gol e di gestire al meglio le gare.

Ospina o Meret? Meret è un talento, è stato sfortunato per gli infortuni, però Ospina in questa fase sta dando grande affidabilità. Sarà un duello tra due portieri che se la contengono per meriti e non per demeriti. In questo modo il Napoli si troverà con due ottimi numeri uno durante la stagione”.