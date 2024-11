Ex vice ct Serbia: "A Milano con approccio tattico diverso, 1T del Napoli di grande personalità"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio - 3° tempo' è intervenuto Emilio De Leo, allenatore: "Domenica sera c'è stato un approccio tecnico diverso da parte del Napoli. E' una cosa estremamente positiva che la squadra di Conte riesca anche a percepire i propri limiti e, soprattutto, che sia disposta al sacrificio. Il primo tempo dei partenopei è stato caratterizzato da una grande personalità, il secondo invece da tanta sofferenza, ma ben gestita.

Il Napoli gioca male? Io credo che il Napoli quest'anno abbia l'unico compito di riguadagnare credibilità e lo sta facendo alla grande. Continuerà secondo me con questa intensità, questa è la cosa importante. Al di là del rendimento, Romelu Lukaku è fondamentale per il Napoli sia in termini tecnici che psicologici. Ha un grande carisma e, soprattutto, un importante feeling con il suo allenatore".