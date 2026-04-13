Fabbroni: "Basta Fab Four! Anguissa non è ancora a un livello importante"

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"De Bruyne, McTominay, Lobotka, Anguissa dal 1'. Questa formula non mi piace molto. A me piacevano solo i Beatles, questi quattro non le suonano"

Il giornalista Mario Fabbroni, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, ha commentato i temi principali in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Basta Fab Four dal primo minuto? Questa formula non mi piace molto. A me piacevano solo i Beatles, questi quattro non le suonano (ride ndr). Ma è chiaro che Anguissa non è arrivato a livelli di prestazioni importanti. E questo fa fare più fatica al portatore di palla. E poi ci sono anche altri giocatori meno brillantezza. A Parma è pesata una dormita generale di inizio gara. Farsi sorprendere con un rinvio lungo, sponda... Un po' uno schema alla Napoli, è un po' deprimente. Queste partite sono difficili se non hai brio, non hai velocità. E secondo me il ritmo del giro palla doveva essere più rapido.

Non ho mai creduto all'aggancio all'Inter. Per verificarsi questo sogno serviva uno scenario davvero improbabile. L'Inter avrebbe dovuto sbagliare tre partite di fila, mentre il Napoli doveva vincerle tutte. Se fossero stati più attenti all'inizio, avremmo assistito ad una gara che finiva magari 0-1. Blindare la Champions è un tema, se ne sta accorgendo il Milan. Che non aveva mai perso, poi dopo alcuni scivoloni dallo Scudetto e passata a rischiare la Champions. Ora c'è un pericolo. E in questo Conte è una garanzia. Quando viene a mancare quell'obiettivo ambizioso, viene a mancare anche un po' di tensione. Uno dei motivi importanti è tenere alta la concentrazione e tenere tesa la corda. Questa stagione sarà ricordata come quella degli infortuni, della Champions buttata. E invece il Napoli ha fatto una grande stagione, con questo secondo posto. Como resta in pole per il quarto posto o convince di più la Juve? ​​​​​​​Il Como è bello da vedere, ma come resa da risultati, penso sia più cattiva la squadra di Spalletti. Credo che al momento la Champions sia un premio alto. Secondo me è un salto molto alto. Il Como ha bisogno di fare uno stadio degno della Champions".