Fabbroni: "Chi blindare per le prossime stagioni? Mondiale può dare delle risposte"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Chi blindare per le prossime stagioni? Per Lobotka il dubbio è tenerlo ancora un po' o provare a venderlo. Tutto ruota attorno all'alternativa. Bisogna scommettere sui giocatori che pensi di mantenere. McTominay è un pilastro, vuole rinnovare e restare a Napoli. Anguissa ancora per un anno, magari anche due, ci scommetterei. Su altri farei un ragionamento differente, per via della loro età. Poi ci sono anche giocatori come De Bruyne, che torna dopo questo infortunio, sembra di avere molti meno anni di quanto possiede. Il Mondiale può dare delle risposte. Alcuni potrebbero fare la Coppa del Mondo e decidere il proprio futuro. Un giocatore dalle fortissime incertezze è Lukaku. Con Conte o senza Conte. Perché è un giocatore che può fare delle stagioni, ma chiede un certo tipo di stipendio che garantisce questo tipo di soldi.

Meret poi vorrà continuare così? Sarà lui a decidere. Una squadra di alto livello. Il primo ricordo della sfida tra Napoli e Lecce? C'erano dei Napoli-Lecce interessanti tempo fa, quando c'erano dei buoni giocatori che giocavano anche nel calcio di provincia. La squadra provinciale arrivava con due-tre di grande livello che incutevano timore. Oggi, tranne rarissime situazioni, si è un po' perso. Il Lecce nell'ultimo periodo ha fatto diversi incassi. Il risultato dell'Atalanta contro il Bayern non sorprende, perché quando si gioca contro queste squadre che hanno un ritmo più alto...Magari andiamo anche al Mondiale, ma a fare cosa se siamo questi? Questa Champions fa male per l'Italia. C'è anche una preparazione dei nostri giovani allenatori...Ogni riferimento a Palladino è chiaramente voluto: non si può affrontare quella partita in quel modo.

Napoli-Lecce cosa aspettarsi? Non mi aspetto niente rispetto a quanto abbiamo già visto. Bisogna avere cautela, prudenza e attenzione sui giocatori che devono rientrare. Un atteggiamento a metà strada. Ho la netta impressione che la sosta sarà rigeneratrice".