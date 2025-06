Fabbroni: "Conte dovrà far ruotare la squadra, vi dico la prima richiesta fatta dalla società"

Il giornalista Mario Fabbroni ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale: "Italia? Situazione grottesca, dilettanti allo sbaraglio. Mai visto un ct esonerato sulla panchina dell’Italia, spero di non vedere più una cosa del genere. Poi c’è stato il rifiuto di Ranieri che, da persona saggia, ha detto di no. Arrivare primi nel girone è davvero una missione impossibile. Credo che De Rossi sarà il nuovo CT. Probabilmente, di fatto, faremo un altro spareggio. Le altre big, per vari motivi, stanno vivendo un momento molto difficile. Il Napoli, in questo momento, è l’isola felice del calcio italiano.

Marianucci? Mi piace, l’ho visto in diverse. Bisogna aspettare questa nuova stagione, che sarà ricca di partite. La prima richiesta della società a Conte è stata quella di superare la fase a campionato della Champions. Conte, infatti, dovrà far ruotare la squadra. Osimhen a Dimaro? Il Napoli ha ancora una brutta gatta da pelare con Osimhen”.