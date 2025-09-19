Fabbroni duro: “Togliendo De Bruyne Conte ha consegnato il Napoli al Man City”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L’estate dei campioni è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Non avrei toccato nulla dopo l’espulsione di Di Lorenzo. Il Napoli si è consegnato al Manchester City. Mi aspettavo un Napoli che potesse provare a mantenere il piano partita senza mettersi tutto in difesa. Penso ci debba sempre essere un piano partita in caso di espulsione di un difensore.

Certe situazioni mi lasciano un po’ basito: mi riferisco a Conte, quando dice che lo scorso anno non c’erano state espulsioni. Il Napoli dopo il rosso a Di Lorenzo ha ridotto a zero le speranze di essere protagonista della partita. Il City ha attaccato senza nessun affanno, e devo dire che non sono tra quelli che si esaltano: alla fine è arrivata una sconfitta”.