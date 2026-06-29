Napoli favorito per lo scudetto? Biscardi: "Sì, insieme all'Inter. Ma rosa non è giovane..."

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Il giornalista Maurizio Biscardi, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nel corso di Maracanà, ha commentato i temi principali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quali potenzialità ha il Napoli di Allegri?

"II Napoli può lottare certamente per lo Scudetto, poi bisogna capire il mercato. A oggi è la favorita per lo Scudetto insieme all'Inter. L'istinto mi dice che il Milan comprerà, perché dopo aver fallito così clamorosamente, i fondi non possono permettere di depauperare la squadra e farla crollare nel suo valore. II Milan quindi farà campagna acquisti, il Napoli non lo so e non credo l'Inter. Poi diciamo che la squadra del Napoli non è giovane, ci sono giocatori in fase calante. Il Napoli è una delle incognite, per questo motivo".

Problemi in casa Milan:

"Lei e la Juve hanno sbagliato le campagne acquisti negli ultimi anni. Il Milan è in mano a fondi, ma se perdi la Champions nelle ultime dieci giornate la colpa è di chi va in campo. Se vedi la storia di Allegri, lo vedi: perché ha sempre fatto finali di stagione più bassi? Anche per il modo di giocare. Finchè hai giocatori in forma e giochi sull'equilibrio, questo ti fa la differenza, poi fatichi e ti può andare peggio. Perchè si è risolto il problema Gasperini-Ranieri la Roma? Perché ha fatto una scelta la società, al Milan questa scelta non è stata fatta. Quando hanno litigato Ibra e Allegri, non hanno risolto la situazione. Quando sei chiaro e dai chiarezza e prospettive... Il Milan ha pensato di avercela fatta, poi quando hanno pareggiato ha avuto paura e non ha saputo reagire. Il problema non è il Cagliari ma quanto cosa è successo nelle ultime dieci giornate, l'eccezione è Genova. Non era pronto per lottare per lo Scudetto il Milan, ma neanche da arrivare fuori dalla Champions? C'è da chiedersi perché sono andai così fuori fase. Sicuramente Allegri ha sbagliato qualcosa".

Il Como può puntare già allo scudetto?

"Mira a vincere il titolo? lo credo che mira a vincere la Champions nell'arco di 3-4 anni. Che ci riesca o noi poi è un altro discorso, ma i mezzi ce li ha. Tra il Como e le altre c'è un abisso".