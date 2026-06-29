Ordine: "Il tema della stagione del Napoli è la conferma in blocco della rosa dell'anno scorso"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Franco Ordine, giornalista di fede milanista: "Mancini in Nazionale e Conte in Arabia? Sono perplesso su Conte in Arabia. Oggi incontro decisivo per chiudere questo contenzioso tra Milan e Allegri, interessa a tutte e due le parti. Tra l'altro due collaboratori di Allegri hanno già rescisso: Filippi che è andato a Firenze e Corradi che farà l'allenatore della Sampdoria. Goncalo Ramos e Antonio Silva al Milan? Su Antonio è stata fatta una deduzione della stampa italiana, più che effettiva richiesta. Dal Portogallo dicono che non c'è interesse. E parlando con Allegri avevo capito che Goncalo Ramos piaceva sicuramente. Il Milan era da parecchio su questa pista. Meglio di Gimenez, che non ha segnato nel 25-26. Quanto utile sarà lo vedremo quando sarà completa la squadra.

Lele Oriali in Nazionale? Ho verificato che c'è stato il sondaggio di Mancini per Oriali, visto in suo ritorno in Nazionale e contestualmente Lele Oriali ha chiamato Conte e ha ottenuto il suo benestare. Oriali era dell'Inter, ha conosciuto Conte in Nazionale ed è ritornato all'Inter quando Antonio è andato in nerazzurro. Oriali non l'ha seguito al Tottenham, ma rientrando in Italia al Napoli, Conte l'ha portato con sé in azzurro. Il Napoli ha fatto bene a rinnovare Spinazzola? Sì, ma non solo. Il tema dominante di questa stagione è la conferma in blocco della rosa della scorsa stagione. Allegri si deve misurare laddove non è riuscito Conte. L'ha detto chiaramente, non è riuscito a integrare perfettamente i nuovi acquisti"