Conte, l'amico svela: "Mi ha riferito una cosa su Napoli..."

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Massimo Brambati, amico di Antonio Conte, parla del forte apprezzamento che gli è stato riferito dal tecnico nei confronti del Napoli e della città

Massimo Brambati, ex calciatore e oggi opinionista, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dei temi attuali in casa Napoli: "Sono amico di Max, per lui quella di Napoli è una grandissima avventura, molto stimolante. Del resto, come mi ha riferito anche Conte (sono amici, ndr), Napoli è un ambiente fantastico e diverso dagli altri. Napoli è unica. Detto da chi ha allenato la Juventus, l’Inter e il Chelsea non è poco. Sono certo che lo sarà anche per Allegri. La piazza di Napoli lo motiva molto, e non da adesso: l’ha sfiorata già qualche anno fa, quando poi arrivò Spalletti. Non vede l’ora. Questo suo approdo in azzurro lo intitolerei ‘scusate il ritardo’. È molto entusiasta di allenare un ambiente unico e che non somiglia a nessun altro".

Approvi il binomio Allegri-Napoli?

"De Laurentiis lo ha voluto, Allegri è carico e non solo perchè intende riscattare l’annata col Milan. Diciamo che hanno fatto un affare entrambi. Come al solito, De Laurentiis ha azzeccato l’allenatore giusto. Anche la Juventus, quando cambiò Conte per Allegri, continuò a vincere. Le ciambelle non escono tutte col buco, ma sicuramente il Napoli avrà possibilità di fare bene, perché ha una squadra solida e non arriva da un percorso fragile, ma da uno scudetto, una Supercoppa Italiana ed un secondo posto. Dopo il prezioso lavoro di Conte".

Allegri ha già in mente un modulo?

"Non so il modulo che adotterà ma sicuramente vorrà puntellare bene la difesa: ne vuole una impenetrabile. Davanti lascia molto spazio all’inventiva del singolo, all’individualità. I calciatori che predilige in attacco sono quelli con estro e fantasia, oltre che attaccanti che abbiano uno spiccato senso del gol. In questo senso Gila sarebbe un ottimo rinforzo, Vergara e Hojlund sono calciatori che piacciono ad Allegri. E Max gradisce un mix di giovani e di esperti: dà spazio di crescita a chi può ancora migliorare, ancor più se aiutato da chi sa navigare in campionati in cui l’esperienza fa la differenza".

Quale futuro per De Bruyne e Lukaku?

"Non so sinceramente che pensiero abbia Allegri su questi calciatori, di certo non penso che prenderebbe la decisione di confermarli o meno da solo. Lo farebbe di concerto con Manna e con De Laurentiis. Dipendesse da me verificherei bene la voglia di rimanere di entrambi ed il loro stato fisico. Devono avere grande voglia di rimanere e lottare per il Napoli: è fondamentale. La motivazione muove le stagioni".