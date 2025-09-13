Fabbroni: "Il Napoli ha un vantaggio! E vi dico chi sarà l'uomo chiave"

Il giornalista ed opinionista televisivo Mario Fabbroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli ha un bel vantaggio: giocare dopo Juve-Inter. Può essere un bello sprone sapere cosa faranno le due principali avversarie dello scudetto del Napoli. L’uomo chiave in Fiorentina-Napoli sarà Hojlund nel secondo tempo A Firenze stanno aspettando questa partita anche più di quella con la Juve. Il primo tempo me lo aspetto equilibrato. Mentre nella ripresa, visti gli spazi che si allargheranno, Hojlund al posto di Lucca può essere una gran bella mossa.

Firmare per il pareggio? Dipende come finisce Juve-Inter. Se dovesse arrivare un pari in questo match, non mi dispiacerebbe un pareggio del Napoli a Firenze. Devo fare i complimenti a Conte, perché ha ottenuto il massimo nelle prime due gare. Ma adesso comincia un’altra roba: giochi ogni tre giorni ed è finito il calciomercato. Se la Juve dovesse vincere la gara contro l’Inter sarebbe un gran segnale, soprattutto per chi perde che avrà delle polemiche addosso davvero notevoli. Vedo una spinta della Juve molto forte. Milinkovic-Savic? Credo che giochi l’altra domenica ancora, nelle difese non toccherei mai nulla. Poi se sei costretto a cambiare, come il Napoli che non ha un pilastro assoluto come Rrahmani, lo devi fare, ma non credo che ci sarà pure Milinkovic-Savic. Il Napoli con l’arrivo di Hojlund ha dato un segnale di forza davvero importante”.