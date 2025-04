Fabbroni: “Linea difensiva inedita per il Napoli, ma l'Empoli in attacco è poca cosa”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Spero che il Napoli possa partire forte e segnare almeno due gol di vantaggio. Le assenze non saranno indolori, ma a prescindere non si può sottovalutare l’Empoli. Dispiace per Buongiorno, più continuo nella parte di stagione, mentre la sostituzione di Di Lorenzo è un’incognita.

L’Empoli è a caccia del miracolo, e non mi aspetto un Napoli sperimentale, ma un Napoli collaudato, seppur con qualche attore diverso dal solito. Il Napoli giocherà con una linea difensiva inedita, ma l’Empoli è una squadra molto deficitaria in attacco, anche se gioca benino a centrocampo. Per il Napoli questo potrebbe essere un punto a favore, permettendosi anche una linea difensiva inedita. Il Napoli è in una condizione di dover rimontare sull’Inter, ma tutto dipenderà dagli azzurri. Che l’Inter possa perdere punti è tutta teoria, perché la rimonta si fa solo se il Napoli vince una serie di partite”.