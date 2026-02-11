Fabbroni: "Manganiello ha fatto una frittata! Ennesima gara rovinata e Conte sotto inchiesta"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Mario Fabbroni: "Il Napoli ha fatto una partita mediamente sufficiente contro il Como, soprattutto nella parte in cui ha cercato di recuperare. La squadra azzurra è stata depotenziata, togliere Vergara e Hojlund significava abdicare. Contrariamente a quanto accaduto a Genova. Lukaku in questa fase è lontanissimo dalla condizione ideale. Contro il Como è stato inutile. Lukaku e Alisson impalpabili, però sul secondo c'è la giovane età. Il Napoli è sparito dopo quei cambi. Il Como ha palleggiato in faccia come voleva nella seconda parte del secondo tempo.

Manganiello ha fatto una frittata. Stai a 30 centimetri da quel fallo su Hojlund: l'ennesima partita è stata rovinata. E questa gara avrà degli strascichi. E Conte è messo sotto inchiesta. Su ogni interpretazione la più negativa viene fatta a sfavore. Avete visto quello che è successo dopo il rigore dato a Genova cosa è successo dopo.

Il gesto? È la difesa dell'allenatore. È il moto d'orgoglio di un tecnico che dice che in pochi mesi ha centrato Supercoppa e campionato. La lotta deve essere consentita, è il sale dello sport. Sull'infermeria dobbiamo capire: chi stiamo provando a recuperare? Sembra aver perso i contatti dal punto di vista clinico. Situazione difficile, spariscono gli obiettivi. È rimasto il campionato, con la qualificazione in Champions. E continuano ad esserci episodi che lasciano sbigottiti. Vorrei che si rispettassero le regole. L'arbitro è un giudice, che deve saper applicare il regolamento".