Fabbroni: "Mercato Napoli? Voglio sperare che le idee siano chiare, ecco chi serve"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Mario Fabbroni: "Napoli ai playoff di Champions? Sì, ci andrà ma non so se da testa di serie. Mi aspetto un Napoli all'italiana, con linee strette. Ma mi aspetto anche una squadra propositiva. Hojlund è una sicura minaccia per i danesi. Vergara sta avendo delle chances importanti. Credo che può essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Deve dare l'anima anche in fase di copertura. Contro il Copenhagen non la porti a casa se tutti non aiutano e se non c'è compattezza. C'è da vedere come i danesi rientrano dallo stop del campionato. Conta moltissimo il tifo napoletano lì a Copenaghen, soprattutto per i non-napoletani al 100%, perché il calore della gente sorprende. È evidente che credono nella qualificazione in Champions League.

Lookman? Ammesso che sia una suggestione praticabile, va preso con una formula somigliante a quella con cui darai Lucca e Lang. Mi aspetto che il Napoli agisca sul mercato. Sembra che sottotraccia abbiano manovrato abbastanza. Voglio sperare che le idee siano chiare e praticabili. Serve un esterno, con qualche qualità da centrale. Lukaku può farci capire tante cose. se la società ha fiducia sul suo recupero. Chiaro che anche le scelte di Conte si restringono di più. Rischi un giocatore che poche ore dopo deve andare via.

Partita contro la Juventus meno sentita adesso? Fino a stasera magari si pensa al Copenhagen, poi la gara contro la Juventus è sempre tanto sentita. Quello che cambia è il valore della partita, sotto il profilo lotta Scudetto-Champions. Al momento le squadre che possono entrare in Champions sono cinque, con quattro posti disponibili. Devi pensare agli scontri diretti e l'obiettivo minimo è eliminare qualcuno dalla lotta Champions. Lo Scudetto è a 6 punti. Alcune partite possono dare la scossa. Al momento l'Inter sta dominando il campionato, nonostante non vinca uno scontro diretto da tempo. E il Milan regge il passo, è una squadra su cui c'è stato grande scetticismo. A fine partita ci sono sempre critiche, ma c'è da considerare questa squadra priva delle coppe.

Sterling o Ndoye? Sterling della scorsa stagione forse ci può aiutare e dire qualcosa. Ma devo dire la verità, nessuno sa come sta. È una vera incognita".