Fabbroni: "Vista la Juve ieri? Con quella difesa farraginosa altro che anti-Napoli..."

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L'estate dei campioni è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Dopo il Borussia Dortmund fatico a considerare ancora la Juventus come anti-Napoli. La difesa è farraginosa, con Kelly che al di là dei gol non mi convince. Vlahovic e Yldiz si staccano rispetto agli altri, ma il resto viaggia nella mediocrità. A partire dal portiere Di Gregorio che attraversa un brutto momento e non basta Bremer.

Se Meret ha recuperato preferisco lui titolare. Deve essere al 100%. Olivera o Spinazzola? Questo dipende dall'atteggiamento del Napoli. Io mi giocherei la carta Spinazzola per non avere un atteggiamento supino. II City va in difficoltà se preso in verticale. Spero che il Napoli non faccia parte di questo festival del gol. Alla fine un 4-4 a chi serve? Va bene anche concedere meno allo spettacolo ma portare a casa delle prestazioni confortanti".